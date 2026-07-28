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Общество

В России TikTok оштрафовали на 4 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей из-за запрещенного контента
Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd. на 4 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Платформа признана виновной по статье 19.7.10-4 КоАП РФ за неисполнение предписания Роскомнадзора. Согласно материалам дела, владелец TikTok не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей и не предоставил сведения о заблокированных страницах с запрещенной информацией.

До этого Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тыс. рублей за нарушения в отчетности ведомству. Регулятор отметил, что платформа на должном уровне не осуществляет мониторинг и модерацию контента.

Кроме того, Европейская комиссия предварительно пришла к выводу, что TikTok недостаточно защищает конфиденциальность несовершеннолетних пользователей. В случае подтверждения нарушений платформе может грозить штраф в размере до 6% от общей годовой выручки.

Ранее стало известно, что вирусные игрушки-пельмени из TikTok оказались опасны для здоровья.

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