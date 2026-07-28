Ушел из жизни глава Федерации альпинизма Челябинской области Печенкин

Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет во время совещания в лагере в ущелье Адыр-Су на сборах «Джалык-2026». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что массаж сердца и искусственное дыхание не смогли вернуть его к жизни. Сердце Печенкина остановилось 25 июля в 21:55.

«Двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял федерацию. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности», — написали в федерации.

Церемония прощания состоится 30 июля в Серафимовском кафедральном соборе города Златоуста с 14 до 15 часов по местному времени.

Сергей Печенкин — кандидат в мастера спорта (КМС) по альпинизму, инструктор-методист второй категории и спортивный судья всероссийской категории. Говоря о нем, люди в комментариях вспоминают его как доброго и внимательного человека с огромной душой и большим сердцем, любившего горы и людей.

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