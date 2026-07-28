Антон Демидов: более 1500 человек примут участие в форуме «Гвардейск»

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова дала старт всероссийскому форуму «Гвардейск» и познакомилась с работой лагеря имени Федора Охлопкова, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Также Захарова возложила цветы к Аллее памяти погибших активистов «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты Боевого Братства».

«Они уже не словами, а делами доказали, что достойны памяти наших героических предков, которые отстояли независимость нашей Родины», — сказала она.

После церемонии открытия форума Захарова обсудила с участниками форума отношения России со странами «мирового большинства», развитие молодежного сотрудничества и другие вопросы.

По словам руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, участники форума смогут получить новые знания и обменяться опытом.

«На форуме «Гвардейск» собрались более 1500 человек, чтобы в течение недели развивать себя, узнавать новое от ведущих спикеров из самых разных сфер, вносить свои молодежные предложения в народную программу и находить новых друзей», — сказал он.

Форум продлится до 2 августа.