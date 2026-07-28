Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова дала старт всероссийскому форуму «Гвардейск» и познакомилась с работой лагеря имени Федора Охлопкова, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Также Захарова возложила цветы к Аллее памяти погибших активистов «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты Боевого Братства».
«Они уже не словами, а делами доказали, что достойны памяти наших героических предков, которые отстояли независимость нашей Родины», — сказала она.
После церемонии открытия форума Захарова обсудила с участниками форума отношения России со странами «мирового большинства», развитие молодежного сотрудничества и другие вопросы.
По словам руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, участники форума смогут получить новые знания и обменяться опытом.
«На форуме «Гвардейск» собрались более 1500 человек, чтобы в течение недели развивать себя, узнавать новое от ведущих спикеров из самых разных сфер, вносить свои молодежные предложения в народную программу и находить новых друзей», — сказал он.
Форум продлится до 2 августа.