В Душанбе запустили образовательный проект для подготовки ИТ-специалистов

В Душанбе начался прием на первый поток «Школы 21» Сбера

Набор на первый отборочный этап — «бассейн» — в «Школу 21» Сбера стартовал в Душанбе. Пройти обучение и освоить современные цифровые профессии бесплатно могут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что проект реализуется правительством Таджикистана и Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте республики в рамках сотрудничества со Сбером.

«Инфраструктуру создают люди, и сегодня наш главный приоритет — квалифицированные кадры. «Школа 21» в Душанбе — национальный институт, который станет практичным инструментом для подготовки будущих ИТ-специалистов для всех отраслей экономики», — отметил первый заместитель начальника службы связи при правительстве республики Таджикистан Парвиз Нориен.

Сообщается, что обучение в «Школе 21» ведется по методике «равный равному»: участники совместно работают над практическими задачами, обмениваются знаниями, проверяют решения друг друга и развивают как профессиональные, так и навыки командной работы.

Глава «Школы 21» Рустам Айнетдинов отметил, в кампусах «Школы 21» стираются профессиональные границы. Большинство проектов, по его cловам, участники собирают и защищают командой.

«Этот постоянный диалог помогает быстрее разбираться в сложных темах. Кампус становится живой площадкой, здесь готовят высококлассных специалистов, слаженные команды. В рамках обучения зарождаются рабочие и дружеские связи», — добавил он.

Поступление в «Школу 21» будет проходить в несколько этапов. На старте соискатель должен подать заявку на сайте, затем — пройти онлайн-игру на логику, память и алгоритмическое мышление.

Финальный этап — «бассейн» — это 14-девный очный интенсив в кампусе. На нем слушатели изучат основы разработки и языков программирования, а также выполнят индивидуальные и командные задания.

Хаким Исмоилзод, первый заместитель директора Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана отметил, что 70% населения республики — люди моложе 35 лет, и они являются главным капиталом в эпоху ИИ. По его мнению, школа дает образование мирового уровня и выступает социальным лифтом.

После отборочного этапа стартует основное обучение, они длится от девяти месяцев до двух лет — в зависимости от направления и темпа, и проходит на цифровой платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом.

«Школа 21 в Душанбе станет современным центром подготовки цифровых кадров для Таджикистана, обеспечивая страну профессионалами, необходимыми для цифровой трансформации экономики. Это только первый, но очень важный шаг в части развития дальнейших совместных проектов в сфере цифровизации, которые будут направленны на укрепление цифрового суверенитета Таджикистана», — сообщил старший управляющий директор Sberbank International Олег Капитонов.