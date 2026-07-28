В Плесецке женщина пыталась заживо сжечь сожителя

В Плесецке будут судить местную жительницу, которая после ссоры сожителем облила его обезжиривателем и подожгла, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ Архангельской области.

Инцидент произошел в поселке Пукса, пьяная обвиняемая поссорилась с сожителем. Во время конфликта она облила одежду 44-летнего возлюбленного обезжиривателем и бросила в него зажженную спичку. Мужчина выбежал на улицу, упал и стал тушить одежду, женщина помогла ему и вызваа скорую.

Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, материалы расследования направлены в суд. Фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Вологодской области мужчина облил спиртным и поджег жену, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в Нижегородской области мужчина пытался сжечь жену и дом из-за ссоры.