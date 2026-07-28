Жена убийцы школьницы в Ленобласти знала о нездоровом интересе мужа к детям

Супруга мужчины, признавшегося в убийстве 12-летней девочки в СНТ под Колпино знала о странных пристрастиях мужа, но подтверждений своим догадкам не находила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщине было известно о том, что у мужа было три любовницы за время их брака. Интерес супруга к детям казался ей странным, но подтверждений этому не было. Женщине предстоит пройти проверку на полиграфе.

Также выяснилось, что Мехнин несколько лет мог домогаться своей девятилетней племянницы, его родная сестра вероятно знала о том, что мужчина растлевал ее дочь. По данным РЕН ТВ, с 2008 года Мехнин искал на дороге попутчиц и увозил их в безлюдные места. Предварительно, его жертвами могли стать не менее 10 женщин.

Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье» был задержан 4 июля, в ходе допросов Мехнин признался, что убил ребенка в лесополосе и пытался изнасиловать. После задержания, он пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.

Ранее полицейский годами насиловал женщин, оставаясь безнаказанным.