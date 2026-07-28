В США мужчина нашел на своем участке 200 снарядов времен Гражданской войны

Житель штата Миссисипи Гарольд Найт нашел на своей земле 200 артиллерийских снарядов времен Гражданской войны в США, пишет New York Post.

Находка была сделана в городе Бунвилл, где Найт готовил принадлежащую ему землю к коммерческой застройке. Сначала мужчина заметил на поверхности всего один старый снаряд.

Однако мужчина разрешил знакомым обследовать территорию с металлоискателями. Вскоре стало ясно, что первая находка была далеко не случайной. Из земли начали извлекать все новые боеприпасы, и Найт пригласил еще нескольких поисковиков.

В общей сложности на участке обнаружили около 200 артиллерийских боеприпасов разных типов, в том числе картечь и другие снаряды, использовавшиеся в XIX веке.

Специалисты местного музея предполагают, что находки могут быть связаны с боевыми действиями, проходившими в этом районе во время Гражданской войны. При этом точное происхождение боеприпасов пока не установлено — для этого потребуется дополнительное исследование.

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