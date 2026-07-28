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Общество

Россиянка сожгла автомобиль обидчика уксусом

В Свердловской области женщина сожгла авто приятеля из-за куртки
Global Look Press

Жительница Верхней Пышмы отомстила знакомому, который ударил ее и порвал куртку и сожгла автомобиль обидчика. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным суда, пьяная обвиняемая приехала на парковку облила уксусом машину знакомого, подожгла и скрылась. Машина получила значительные повреждения, ущерб составил почти 105 тысяч рублей.

Личность поджигательницы установили, во время суда она призналась, что устроила поджог из мести. Незадолго до происшествия у нее произошел очередной конфликт с потерпевшим, мужчина порвал ей куртку и ударил ногой, разозлившись, она решила отомстить обидчику. Суд назначил фигурантке наказание в виде одного года и четырех месяцев принудительных работ с удержанием части заработка в доход государства. Владельцу авто выплачена компенсация.

До этого в Ставрополе женщина сожгла автомобиль знакомого из-за ревности. На допросе ставропольчанка призналась, что пробралась в салон через окно, нашла в бардачке бумагу, подожгла ее и скрылась, убедившись, что пламя разгорелось

Ранее мужчина выбил зубы инвалиду, поджег машины, напал на полицейского из-за жены.

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