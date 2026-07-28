Сталкер преследует петербурженку и уже облил кислотой ее автомобиль

В Петербурге мужчина преследует бывшую, требуя вернуть потраченные на нее деньги

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что бывший парень уже больше двух месяцев преследует ее после расставания, пишет Telegram-канал «112».

По словам Виолетты, Чермен приезжает ночью к ее дому, следит за ней, требует встречи и пытается выяснить, с кем она общается. Помимо этого, 4 июля мужчина облил кислотой ее автомобиль, а затем повторно повредил машину с помощью более едкого вещества.

Пострадавшая заявляет, что экс-партнер регулярно пишет и звонит ей, требуя вернуть деньги, которые якобы потратил на нее во время отношений. Девушка уже обращалась в полицию, однако угрозы и преследование не прекратились.

Сейчас она опасается за свою безопасность и надеется на проверку по заявлениям, поданным в правоохранительные органы.

Ранее в Башкирии сталкер разгромил машину бывшей жены на глазах у полицейских.