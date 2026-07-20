Видео: в Башкирии сталкер разгромил машину бывшей жены на глазах у полицейских

В селе Мраково Республики Башкортостан мужчина разбил автомобиль экс-возлюбленной. Об этом сообщил Telegram-канал «Честный репортаж».

«Не трогай мою машину! Ты какое имеешь право?!» — кричит пострадавшая в момент съемки инцидента.

На кадрах заметно, как мужчина замахивается и ударяет в заднее стекло. Далее он уходит с парковки. Практически сразу на месте появляется сотрудник ДПС. Также видна и степень повреждения автомобиля: на его кузове находятся царапины, на лобовом и боковом стекле — трещины, а заднее стекло оказалось пробитым.

По данным канала, местная жительница уже два года страдает от преследований бывшего супруга. Женщина ушла от него после того, как мужчина начал злоупотреблять алкоголем, кричать на нее и поднимать руку. Вместе с собой она забрала их общего ребенка.

Однако развод не остановил агрессию бывшего мужа. Он продолжает преследовать женщину, угрожать ей и дежурить около дома. По словам пострадавшей, после совершенного на парковке нарушителя задержали, однако уже через три дня отпустил. Обращения в правоохранительные органы пока не привели к реальным мерам защиты.

Ранее сообщалось, что в Калужской области женщина с топором разгромила машины на парковке.