Двоих туристов унесло в море в Сочи

В Сочи двух туристов унесло в море течением горной реки

В Сочи двоих туристов унесло в море течением горной реки Псезуапсе, одного спасти не удалось, второго ищут спасатели. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Инцидент произошел 27 июля в районе пляжа «Багратион» в Лазаревском районе Сочи. Двое туристов переходили реку вброд, их сбило с ног течением и унесло в море. Спасатели обнаружили одного из туристов в акватории Черного моря в 50 метрах от берега и в 100 метрах от устья реки. На берегу проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой, но спасти его не удалось.

Второго человека искали до темноты, 28 июля поиск возобновили. Водолазы обследовали пойму реки и акваторию на глубине около 7 метров, к поискам привлечены 17 спасателей и 4 единицы техники. Пропавший пока не найден.

До этого на острове Русский серфер спас отца и сына, которых отбойным течением унесло в открытое море.

Ранее потерявших весло пьяных сапбордистов унесло течением реки в Уфе.