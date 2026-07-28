СМИ узнали, как сирийцы живут спустя полтора года после свержения Асада

Жизнь большинства граждан Сирии остается тяжелой спустя 1,5 года после смены власти. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на жителей страны.

Как журналистам рассказал безработный житель города Дераа Юсуф Аднан Суэйдан, «более-менее нормально» дела обстоят у тех сирийцев, которым помогают уехавшую за границу родственники.

«У меня таких родственников нет, никто мне не помогает. Поэтому могу сказать честно: примерно 90% людей живут очень тяжело», — отметил мужчина.

Другой сириец — Адван Бакри — сейчас живет в лагере для беженцев, расположенном в Идлибе. Все дома в родном городе мужчины были разрушены в ходе боевых действий, поэтому он не может вернуться туда. По словам Бакри, он бы не хотел жить в лагере для беженцев, однако в других местах очень дорого.

«Самая низкая арендная плата здесь, в Идлибе — $250 (19,5 тыс. рублей — «Газета.Ru»)», — пояснил сириец.

Многие предприятия в Арабской Республике закрылись в связи с появлением импортных товаров, заявил владелец кафе в Дамаске Самир. Люди остались без работы. При этом доход тех, кто продолжает где-то трудиться, в среднем составляет $150-200 (11,7–15,6 тыс. рублей). Чтобы снимать более-менее приличное жилье требуется от $400 до $600 в месяц (от 31,2 тыс. рублей до 46,8 тыс. рублей).

По словам Самира, до произошедшей в 2024 году смены власти в Сирии практически не было электричества. Сейчас оно есть, но счета за свет не соответствуют реальным доходам населения.

Также с журналистами пообщался гражданин республики, который уже много лет живет в США. Мужчина время от времени приезжает в родную страну и считает, что она пребывает в тяжелом кризисе.

Ранее СМИ выяснили, как экс-президент Сирии Башар Асад провел последние дни у власти.