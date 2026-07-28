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Общество

Полиция нашла тела пяти младенцев в доме французской пары

Mirror: во Франции полиция нашла в доме пары тела пяти младенцев
Shutterstock

На юго-востоке Франции началось расследование после того, как в доме семейной пары обнаружили останки пяти младенцев. Тела находились в пластиковых пакетах, помещенных в картонные коробки, пишет Daily Mirror.

По данным французских СМИ, история раскрылась после того, как женщина 1994 года рождения в понедельник вечером родила ребенка в местной больнице.

Сообщается, что это уже третий случай так называемого отрицания беременности у женщины — состояния, при котором беременность длительное время может не осознаваться или отрицаться самой беременной.

После родов больница уведомила власти. Тем временем муж женщины, которого не было дома в момент ее госпитализации, решил проверить находившиеся в доме коробки. По данным СМИ, ранее между супругами возник спор по поводу их содержимого.

В одной из коробок мужчина обнаружил разлагающиеся останки младенца. Он доставил их в больницу, сотрудники которой обратились в правоохранительные органы.

После этого полиция провела обыск в доме семьи. Следователи нашли еще останки — всего, по предварительным данным, речь идет о пяти младенцах. Они находились в пластиковых пакетах внутри картонных коробок.

Обстоятельства их смерти, возраст и то, как долго останки находились в доме, предстоит установить следствию. Также пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошли предыдущие беременности.

У пары уже есть двое детей в возрасте восьми и 12 лет. Женщина остается под наблюдением врачей и, по имеющейся информации, пока не задержана.

Ранее семья с младенцем едва не задохнулась в застрявшем лифте.

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