В аэропорту Жуковского ввели ограничения на полеты

В аэропорту Жуковского введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Жуковский, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации от 12:58 по московскому времени.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

В течение дня для подмосковного аэропорта несколько раз вводили и отменяли ограничения на обслуживание рейсов. Был период, когда в авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинские военные в период с 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля выпустили более 390 дронов в сторону столичного региона. Большую часть целей нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожили 81 беспилотник.

Ранее более 50 рейсов были задержаны в Пулково из-за атаки БПЛА.