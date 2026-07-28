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Общество

У берегов Мексики произошло землетрясение

Сейсмологический центр: у Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9
Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает национальный сейсмологический центр.

Отмечается, что сеймособытие было зафиксировано в понедельник в 23.35 часов по местному времени (08.35 часов мск вторника) в 113 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, штат Чьяпас. Очаг находился на глубине более 12 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

28 июля телеканал NHK сообщал, что старинный феодальный замок Кумамото, построенный в начале XVII века, мог пострадать во время землетрясения на японском острове Кюсю.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как в первые минуты после подземных толчков одна из стен замка осыпается. Вокруг поднимаются клубы пыли. Администрация замка в соцсети Х предупредила о закрытии территории.

Замок является главной достопримечательностью города Кумамото одноименной префектуры. Ежегодно его посещают более 1,5 млн человек. Из-за черного цвета сооружение также получило название «Замок ворона».

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

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