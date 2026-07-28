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Общество

Два московских аэропорта вернулись к штатному режиму работы

Росавиация: в Домодедово и Жуковском сняли ограничения на обслуживание рейсов
Евгений Одиноков/РИА Новости

Два московских аэропорта возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 12:42 мск.

В тексте отмечается, что решения о введении ограничений принимались в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

28 июля в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково несколько раз вводили и отменяли ограничения на обслуживание рейсов. Был период, когда все три авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами. Также им приходилось на некоторое время полностью прекращать работу, связанную с обслуживанием рейсов.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинские военные в период с 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля выпустили более 390 дронов в сторону столичного региона. Большую часть целей нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожили 81 беспилотник.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал БПЛА.

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