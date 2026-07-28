Под Новосибирском напали на семилетнего мальчика со спины и ударили его по голове

В Бердске неизвестный напал на семилетнего мальчика и ударил его по голове, сообщает «Бердск-Онлайн»

Вечером 27 июля ребенка нашли лежащим под навесом стройки на месте бывшей фабрики «Бердчанка» после того, как он пошел в магазин за мороженым и перестал отвечать на звонки.

По словам матери, спустя несколько минут с телефона сына ей позвонил неизвестный и сообщил, что мальчик лежит у дороги и не может подняться.

Когда женщина прибежала на место, ребенок был в сознании, но почти не двигался и не помнил, что произошло. Позже его доставили в травматологию, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб теменно-височной области головы.

Мать утверждает, что вещи сына остались при нем, поэтому речь идет не о нападении с целью ограбления. Сейчас она самостоятельно разыскивает очевидцев нападения. В полиции ситуацию не комментировали.

Ранее в Казани таксист душил школьника на пешеходном переходе.