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Общество

Из-за болезни мужчина стал похож на Барта Симпсона

Daily Star: британец пожелтел из-за болезни печени
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Киран Купер из Великобритании рассказал о тяжелой борьбе с заболеванием печени, из-за которого его кожа приобрела настолько яркий желтый оттенок, что семья шутила, что он стал похож на Барта Симпсона из мультсериала «Симпсоны», пишет Daily Star.

Проблемы со здоровьем у Кирана начались практически сразу после рождения. В возрасте двух дней у него появилась желтуха, а позднее врачи диагностировали билиарную атрезию — редкое заболевание, при котором нарушается отток желчи из печени.

Первую операцию мальчику сделали в семь недель, однако она не помогла. В 2002 году, когда Кирану было всего 11 месяцев, ему пересадили печень. Долгое время он чувствовал себя хорошо, но в подростковом возрасте начались осложнения. В 2023 году его вновь включили в очередь на трансплантацию.

В январе 2026 года состояние Кирана резко ухудшилось. Из-за отказа печени в организме начал накапливаться билирубин, вызвавший сильную желтуху. Кожа мужчины приобрела настолько насыщенный оттенок, что, по словам его матери, он буквально «светился».

Сам Киран пытался относиться к этому с юмором и сравнивал себя с персонажем «Симпсонов». Однако внимание окружающих переносить было гораздо сложнее.

«Каждый раз, когда мы выходили на улицу, все смотрели на него», — вспоминает его мать.

Купера экстренно доставили в больницу королевы Елизаветы в Бирмингеме. Там он провел около пяти недель, а 28 февраля 2026 года получил вторую донорскую печень. После трансплантации цвет кожи быстро вернулся к нормальному, но впереди было тяжелое восстановление. Британец рассказал, что испытывал сильную боль и фактически заново учился ходить. Теперь ему необходимо пожизненно принимать лекарства и каждые шесть недель посещать больницу.

Ранее стало известно, почему персонажи в «Симпсонах» желтые.

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