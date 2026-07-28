В КРСУ прошел самый масштабный выпускной за 33-летнюю историю

РИАМО: выпускной в КРСУ в 2026 году стал самым масштабным в истории вуза

В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) 25 июля прошел выпускной вечер, который стал самым масштабным за все 33 года работы вуза. Об этом сообщает РИАМО.

Одним из почетных гостей торжества был посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов. Он зачитал поздравление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также лично пожелал выпускникам профессиональных успехов и уверенности в своих силах.

«Кыргызско-Российский Славянский университет — один из флагманов образования и науки, уникальный российский университет за рубежом. Несите высоко знамя своего университета, доказывайте, что вы — лучшие, и никогда не забывайте свою альма-матер», — сказал Вакунов.

Вечер также посетил председатель парламента Кыргызстана Марлен Маматалиев. Он подчеркнул, что за годы работы КРСУ подготовил примерно 40 тысяч высококвалифицированных специалистов.

После завершения официальной части прошел концерт, в котором приняли участие музыканты HOLLYFLAME, Jax 02.14, Александра Волкодава, а также группа PIZZA.

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