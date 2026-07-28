Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В КРСУ прошел самый масштабный выпускной за 33-летнюю историю

РИАМО: выпускной в КРСУ в 2026 году стал самым масштабным в истории вуза
Пресс-служба КРСУ

В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) 25 июля прошел выпускной вечер, который стал самым масштабным за все 33 года работы вуза. Об этом сообщает РИАМО.

Одним из почетных гостей торжества был посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов. Он зачитал поздравление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также лично пожелал выпускникам профессиональных успехов и уверенности в своих силах.

«Кыргызско-Российский Славянский университет — один из флагманов образования и науки, уникальный российский университет за рубежом. Несите высоко знамя своего университета, доказывайте, что вы — лучшие, и никогда не забывайте свою альма-матер», — сказал Вакунов.

Вечер также посетил председатель парламента Кыргызстана Марлен Маматалиев. Он подчеркнул, что за годы работы КРСУ подготовил примерно 40 тысяч высококвалифицированных специалистов.

После завершения официальной части прошел концерт, в котором приняли участие музыканты HOLLYFLAME, Jax 02.14, Александра Волкодава, а также группа PIZZA.

Ранее стало известно, что российские школьники и студенты смогут принять участие в конкурсе по ИИ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!