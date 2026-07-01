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Российские школьники и студенты смогут принять участие в конкурсе по ИИ

Сбер и Альянс в сфере ИИ представили задания для конкурса AI Challenge
Shutterstock

Сбер и Альянс в сфере ИИ представили задания основного этапа международного конкурса AI Challenge, сообщает пресс-служба банка.

Участники конкурса будут решать технологические задачи от крупнейших компаний, среди которых помощь врачам, кибербезопасность, цифровизация недвижимости и другие.

В конкурсе примут участие школьники и студенты до 25 лет, которые обучаются в колледжах и вузах. Общий призовой фонд конкурса составит 15,6 млн рублей.

В треке «Студенты» участники будут решать сложные задачи в области ИИ. Для участия нужны уверенные навыки программирования, знание классического и глубокого машинного обучения, а также опыт работы с ИИ-моделями. Индивидуально участники будут решать ML-задачи, а команды создадут прототип продукта. Одна из задач от Sber AI о разработке решения для автоматического поиска ошибок и дефектов в цифровых 3D-моделях. Такие технологии помогают улучшать качество данных, на которых обучаются современные ИИ-системы.

В треке «Школьники» смогут принять участие школьники до 18 лет включительно и учащиеся выпускных классов, а также студенты колледжей. В рамках конкурса предстоит решать задачи средней и высокой сложности. Например, в задаче от Центра индустрии здоровья Сбербанка команды посоревнуются в разработке решения для работы с клиническими рекомендациями, которое поможет ИИ-системам быстрее находить необходимую информацию и эффективнее анализировать медицинские документы. Для участия понадобятся навыки программирования на Python, знание классического машинного обучения и основ глубокого обучения.

В индивидуальном треке «Начинающие» примут участие школьники до 8 класса включительно. Им предстоит решать задачи на навыки программирования на Python и понимание основ машинного обучения.

Регистрация на конкурс продлится до 15 сентября. Награждение победителей конкурса пройдет очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве.

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