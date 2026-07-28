Убийцу школьницы в Ленобласти обвиняют в совращении девятилетней племянницы

Новые уголовные дела возбуждены в отношении обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в дачном поселке под Колпино. Об этом сообщает 78.ru.

Признавшийся в убийстве школьницы в СНТ «Захожье» подозревается в развращении малолетней родственницы. По данным 78.ru, Федор Мехнин мог совершать действия сексуального характера в отношении племянницы с 2021 года, тогда девочке было девять лет. Возбуждены новые уголовные дела.

12-летнюю школьницу с множественными ножевыми ранениями нашли в лесополосе возле дачного поселка, она отправилась за грибами 2 июля и домой не вернулась. Обвиняемого в ее убийстве задержали 4 июля при попытке уехать с Гатчинского вокзала. На допросе он признал свою вину и заявил, что в нем «что-то щелкнуло», когда он увидел девочку, идущую по дороге.

Ранее убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.