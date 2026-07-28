Молодой участник СВО рассказал о причинах заключения спецконтракта с Минобороны

Молодой участник СВО Олег Сенгепов учился на электрика в Югорском государственном университете, но решил подписать спецконтракт с Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Сенгепов отметил, что вместо срочной службы он выбрал спецконтракт.

«Родину нужно защищать. Я увидел в интернете объявление и решил подписать спецконтракт. В конце я стану ветераном боевых действий. Я выбрал войска беспилотных систем», — рассказал он.

По словам Сенгепова, он рад, что Минобороны РФ дало ему такую возможность.

«Спецконтракт – это не только альтернатива срочной службе, но и новая профессия, а также привилегии участникам СВО», — добавил он.