В Санкт-Петербурге прошел мини-пикник «Афиши»

Компания «Афиша» и сервис доставки «Купер» провели на набережной культурного квартала «Брусницын» в Санкт-Петербурге мини-пикник, приуроченный к фестивалю «Пикник Афиши х Сбер», сообщает пресс-служба компании.

Посетители, которые выполнили условия в приложении «Купера», получили плед с корзиной, в которой был набор для перекуса, приглашение с промокодом на «Пикник» и инструкция по заказу еды в «Купере» на фестивале.

По словам директора по внешним коммуникациям компании «Афиша» Виктории Джигкаевой, проект показывает, как компания превращает идеи в готовые сценарии досуга.

«Вместе с Купером мы сделали этот путь максимально простым и доступным – развернули уютный мини-пикник прямо в городе, показав, что для хорошего отдыха не нужны ни сложная подготовка, ни загородная природа», — сказала она.

Джигкаева добавила, что на фестивале гостей ждет та же легкость и забота.

В «Афише» отметили, что на фестивале желающие смогут заказать доставку еды в «Купере» прямо к сцене.

«Вместе с «Афишей» мы делаем так, чтобы удовольствие от события начиналось с первого касания. Когда это работает так легко и естественно, досуг перестает быть сложной задачей. Это позволяет замедлиться и прочувствовать каждый день летний день со всеми его красками», — рассказала руководитель по партнерскому маркетингу «Купера» Екатерина Семенова.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа в Санкт-Петербурге.