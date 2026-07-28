Мужчина напал на школьницу в Ленобласти

В Ленобласти мужчина напал на школьницу ради трех тысяч рублей

В Светлогорске неизвестный напал на 14-летнюю девочку и похитил у нее деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Красноармейской. Неизвестный напал на 14-летнюю девочку и отобрал 3 тысячи рублей, после чего скрылся.

Спустя несколько дней полицейским удалось установить личность нападавшего, им оказался неоднократно судимый 37-летний местный житель. Похищенные деньги он успел потратить, возбуждено уголовное дело о грабеже, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Петербурге мужчина напал на ребенка в подъезде и ограбил. Злоумышленник вырвал из его рук мобильный телефон и камеру «гоу-про». Ущерб составил 43 тысячи рублей. Меньше чем через полчаса правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний местный житель.

Ранее в Тюмени мужчина попытался ограбить женщину у здания местной администрации.