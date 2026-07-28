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Общество

Жителей Японии предупредили о новом землетрясении

Жителей острова Кюсю в Японии предупредили о новом землетрясении
Kyodo/Reuters

Экстренное предупреждение о новом землетрясении объявлено для префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Объявлено экстренное предупреждение о землетрясении. Пожалуйста, примите меры безопасности», — говорится в сообщении.

28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами.

В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

Компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.

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