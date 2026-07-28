Врач объяснила резкое навязчивое желание съесть определенный продукт

Если у человека внезапно появляется навязчивое желание съесть какой-то определенный продукт, то это может быть следствием нехватки каких-то микроэлементов или витаминов. Например, если хочется шоколада или другой сладости, то это признак нехватки белка, объяснила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Она пояснила, что белок в достаточном количестве дает человеку чувство сытости, а если его не хватает, то вскоре после еды снова хочется есть. Именно поэтому так тянет на продукт, который быстро устранит голод – чаще всего, это сладости. Снизить тягу к сладкому Кашух посоветовала с помощью включения в рацион большего количества рыбы, птицы, творога и яиц.

Когда человеку вдруг хочется красного мяса – например, говядины или баранины, то это сигнал о дефиците железа, который грозит анемией. Признаками такого состояния являются упадок сил, бледность и тяга к странным вкусовым сочетаниям.

«Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов. С помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс», — отметила специалист.

Тягу к кислому – например, к лимонам или квашеной капусте, она объяснила недостаточной кислотностью желудочного сока, что может быть ранним симптомом гастрита. Подобные сигналы и странные желания съесть какой-то продукт нельзя игнорировать и лучше всего сдать анализы, чтобы вовремя выявить дефициты нутриентов, грозящие организму сбоями работы внутренних органов, заключила врач.

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