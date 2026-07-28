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Общество

В Шереметьево собака учуяла мармелад с марихуаной в чемодане иностранца

112: в Шереметьево поймали катарца, пытавшегося провезти мармелад с марихуаной
Telegram-канал 112

Мармелад с начинкой из запрещенного вещества обнаружили у одного из пассажиров в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, сладость пытался провезти 50-летний мужчина из Катара. Иностранец шел по «зеленому» коридору, когда его чемодан начала обнюхивать служебная собака по кличке Брауни. Животное просигнализировало сотрудникам таможенной службы, что учуяло неладное.

«Внутри багажа оказалась пластиковая банка, в которой находились кусочки желтого мармелада. Проверка показала, что в них спрятали психоактивное вещество из марихуаны», — утверждается в материале.

На этом фоне мужчину задержали, суд уже вынес ему приговор. Иностранца обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и отправили в колонию на 2,5 года.

В начале июня пресс-служба Федеральной таможенной службы заявила, что в петербургском аэропорту Пулково задержали француза, в сумке которого лежал гриндер с марихуаной. Мужчина признался, что употребляет запрещенное вещество уже давно и привез его исключительно для личных нужд. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств и отправили в СИЗО.

Ранее в Уфе поймали мужчину, прятавшего наркотики в самодельных кирпичах.

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