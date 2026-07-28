Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Петербуржец пришел в храм, помолился и украл украшения

В Петербурге мужчина украл из храма пожертвования и драгоценности

Судимый петербуржец приложился к иконе в храме и украл пожертвования и драгоценности на 21 тысячу рублей. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в храме Святителя Иннокентия на проспекте Культуры. Из киота пропали ювелирные украшения, пожертвованные прихожанами. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

Похитителя заметили на записях камер наблюдения, в кадр попал мужчина в очках и костюме, который прикладывался к иконе, затем открыл застекленную раму, забрал драгоценности и скрылся. Оперативники задержали его в подъезде дома на Гражданском проспекте, вором оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Украденные ценности он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого двое юношей украли ящик для пожертвований с АЗС в Раменском.

Ранее в Тольятти мужчина ограбил храм, чтобы выпить.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!