Петербуржец пришел в храм, помолился и украл украшения

В Петербурге мужчина украл из храма пожертвования и драгоценности

Судимый петербуржец приложился к иконе в храме и украл пожертвования и драгоценности на 21 тысячу рублей. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в храме Святителя Иннокентия на проспекте Культуры. Из киота пропали ювелирные украшения, пожертвованные прихожанами. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

Похитителя заметили на записях камер наблюдения, в кадр попал мужчина в очках и костюме, который прикладывался к иконе, затем открыл застекленную раму, забрал драгоценности и скрылся. Оперативники задержали его в подъезде дома на Гражданском проспекте, вором оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Украденные ценности он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого двое юношей украли ящик для пожертвований с АЗС в Раменском.

Ранее в Тольятти мужчина ограбил храм, чтобы выпить.