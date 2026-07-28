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Общество

Губернатор Ставропольского края рассказал о поставке яблоневых саженцев в Индию

Владимиров: питомники Ставрополья поставили 100 тыс. яблоневых саженцев в Индию
Максим Богодвид/РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ставропольские питомники впервые поставили яблоневые саженцы в Индию. Первая партия составила 100 тысяч растений. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По словам Владимирова, сегодня питомники Ставрополья уже могут производить до 10 миллионов саженцев в год. Такого объема достаточно не только для обеспечения собственных хозяйств, но и для поставок в другие регионы.

Губернатор отметил, что посадочным материалом в регионе занимаются пять организаций, в том числе один из крупнейших плодовых питомников России, который ежегодно выпускает более 3,5 миллиона саженцев плодовых деревьев. При этом география поставок вышла за пределы страны.

«В прошлом году мы отправили первую партию яблоневых саженцев в Индию. Раньше российские яблони туда не поставлялись — ни в современный период, ни во времена СССР», — сказал он.

Владимиров добавил, что сорта для поставки подбирались совместно с индийскими специалистами с учетом особенностей местного климата и почв. Первая партия составила 100 тысяч молодых деревьев.

Такое усиление питомников должно сократить зависимость российского садоводства от европейских поставщиков. Губернатор напомнил, что раньше значительное число посадочного материала поступало из Италии и Польши.

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