Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Пьяный москвич украл из сейфа сводной сестры часы и бриллианты на 10 млн рублей

На Сахалине мужчина укра у сводной сестры драгоценности на 10 млн рублей
Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Житель Москвы украл у сестры драгоценности и часов на 10 млн рублей и сам пришел в полицию. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подозреваемый прилетел на Сахалин, чтобы присутствовать на прощании с родственником, и временно остановился у бабушки. В один из дней, он проник в жилище отчима, разбив окно. Обнаружив в комнате два металлических сейфа, мужчина вскрыл один из них.

Его добычей стали хронометр за 8 млн рублей и два кольца с бриллиантами стоимостью около 2 млн рублей. Второй сейф вскрыть не удалось. Утром фигурант купил билеты и улетел в Москву. Сводная сестра злоумышленника обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы, мужчина добровольно явился в полицию, вернув все похищенное. Возбуждено уголовное о краже.

До этого в Амурской области школьник украл миллион у семьи друга и потратил на развлечения.

Ранее Хабаровский студент обокрал бабушку, приехавшую к нему в гости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!