Пьяный москвич украл из сейфа сводной сестры часы и бриллианты на 10 млн рублей

На Сахалине мужчина укра у сводной сестры драгоценности на 10 млн рублей

Житель Москвы украл у сестры драгоценности и часов на 10 млн рублей и сам пришел в полицию. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подозреваемый прилетел на Сахалин, чтобы присутствовать на прощании с родственником, и временно остановился у бабушки. В один из дней, он проник в жилище отчима, разбив окно. Обнаружив в комнате два металлических сейфа, мужчина вскрыл один из них.

Его добычей стали хронометр за 8 млн рублей и два кольца с бриллиантами стоимостью около 2 млн рублей. Второй сейф вскрыть не удалось. Утром фигурант купил билеты и улетел в Москву. Сводная сестра злоумышленника обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы, мужчина добровольно явился в полицию, вернув все похищенное. Возбуждено уголовное о краже.

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