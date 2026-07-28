В Госдуме рассказали, как правильно получать денежные переводы от родственников

За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые боятся получать даже небольшие переводы от родственников. Это излишняя тревога. Закон четко говорит: переводы денег между физлицами, не связанные с предпринимательской деятельностью, налогом не облагаются. Если мама перевела вам на день рождения, брат вернул долг, сестра скинулась на поездку, все это не доход, а безвозмездная помощь. И налог с нее платить не нужно», — объяснил Свищев.

Он напомнил, что, согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий — перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает.

Исключение — случаи, когда перевод фактически является оплатой. Налог придется заплатить, если вы регулярно получаете крупные суммы от разных людей без объяснения причин, если переводите деньги в счет оплаты аренды, товаров или услуг, если работаете неофициально и зарплата приходит переводами на карту или если систематически получаете средства от лиц, которые сами не имеют официальных доходов. В таких случаях налоговая вправе запросить пояснения, и лучше быть готовым подтвердить происхождение денег.

Чтобы избежать лишних вопросов, Свищев рекомендовал соблюдать несколько простых правил. Всегда указывайте назначение платежа. Напишите: «Помощь на лечение», «Подарок ко дню рождения», «Возврат долга за ремонт». Это сразу снимет большую часть вопросов. Храните подтверждения, если вы заняли крупную сумму и отдаете частями, можно оформить расписку, а если получаете подарок от дальнего родственника, лучше иметь договор дарения или хотя бы переписку с указанием суммы и цели. Если перевод необычно крупный, можно загодя уведомить банк или налоговую о его природе, например через пояснение в личном кабинете налогоплательщика. А если налоговая уже запросила пояснения, то ответьте честно, приложите скриншоты, чеки, справки. В большинстве случаев вопрос решается простым разъяснением.

«Налоговая не охотится за каждым переводом бабушки внуку. Внимание налоговых органов привлекают системные, крупные, необъяснимые поступления. Если вы регулярно получаете по 200 тысяч от разных людей и не работаете, то это вызовет вопросы. А если вы перевели маме на лечение 50 тысяч, то это нормально. Просто укажите назначение платежа и не переживайте», — подчеркнул Свищев.

Если же запрос из налоговой уже пришел, парламентарий рекомендовал придерживаться следующего алгоритма действий. Откройте личный кабинет налогоплательщика и посмотрите, что именно требуется. Подготовьте пояснение: если деньги от близкого родственника, достаточно указать степень родства и цель перевода. Если от друга, можно приложить расписку или скриншот переписки, где указана цель — возврат долга, подарок, совместная поездка. Отправьте пояснения через личный кабинет или лично в инспекцию. В большинстве случаев этого достаточно.

«Это не проверка с пристрастием, а стандартная процедура. Ответьте открыто, приложите документы. Система должна работать прозрачно, и тогда она работает на вас», — констатировал Свищев.

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