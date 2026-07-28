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Общество

В Приморье силовики накрыли сеть борделей

В Приморье накрыли сеть подпольных интим-салонов
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские совместно с Росгвардией ликвидировали сеть заведений, работавших под видом массажных салонов в Хабаровске и Владивостоке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Операции прошли в Хабаровске и Владивостоке, где функционировали три подобных салона. По данным полиции, их маскировали под релакс-процедуры. Заведения размещались в арендованных коммерческих помещениях с кроватями, санузлами, саунами, парными и мини барами.

Силовики задержали 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину из Владивостока, а также 36-летнюю бухгалтера. Кроме того, задержаны семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших интимные услуги. Возбуждены уголовные дела. Трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде, остальным избрана мера в виде обязательства о явке.

До этого полицейские Новосибирска задержали семь человек, участвовавших в схеме организации проституции.

Ранее в Иркутской области поймали банду сутенеров, вовлекавших в проституцию подростков.

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