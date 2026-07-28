В WB сообщили о штатной работе склада в Коледино на фоне атак ВСУ на Подмосковье

RWB: склад Wildberries в Коледино работает в штатном режиме

Логистический комплекс Wildberries в Коледино (входит в подмосковный городской округ Подольск) продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Логистический комплекс Wildberries в Коледино работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Соответствующее сообщение появилось после данных об атаках беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область.

Утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 до 6:30 мск к столичному региону летели более 390 украинских беспилотников. Большую часть воздушных целей уничтожили на дальних подступах. Непосредственно на подлете к городу сбили 81 дрон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Чехове. Кроме того, повреждения получили два частных дома.

Ранее российский министр рассказал о мерах защиты предприятий от налетов БПЛА.