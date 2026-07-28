Онколог назвал болезни-предвестники рака ротоглотки

Академик РАН и руководитель Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского университета Игорь Решетов заявил, что для профилактики рака ротоглотки важно лечить хронический тонзиллит и воспаление десен. Данной информацией эксперт поделился с ТАСС.

Он подчеркнул необходимость системной первичной и вторичной профилактики — прежде всего здорового образа жизни с отказом от алкоголя и курения.

«Но намного важнее лечение уже выявленных очагов беспокойства — полипов в носу, раздраженной десны, хронического тонзиллита. Все это надо лечить до полного излечения, иначе незначительная проблема может привести к большим неприятностям», — отметил Решетов.

Он также подчеркнул, что помимо вируса папилломы человека и вируса Эпштейна—Барр врачи все чаще указывают на химические факторы риска — в частности курение вейпов и электронных сигарет. Он обратил внимание на тенденцию замещения обычных сигарет в сознании людей представлением о безопасности таких устройств и предостерег: безопасного курения не существует — вейпы, как и табак, могут приводить к раку гортани, по сути один канцероген сменяется другим.

Ранее была названа привычка, уничтожающая иммунную систему человека.