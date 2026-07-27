Пьяный россиянин жестоко избил жену во время ссоры, врачам не удалось ее спасти

В Ульяновской области жестоко избили женщину, врачам не удалось ее спасти

В Ульяновской области 60-летнего мужчину обвинили в жестоком избиении 57-летней супруги. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 июля в деревне Кундюковка. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей женой. В ходе конфликта он жестоко избил ее руками и ногами, нанося удары по голове и телу.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, однако врачам не удалось ее спасти. Ее супруга задержали, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. В данный момент идет допрос свидетелей, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина изрезал сестру во время ссоры в Чебоксарах, она не выжила.