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Общество

Экс-госсекретаря МИД Украины заподозрили в краже $1,2 млн западной помощи

НАБУ: экс-госсекретарь МИД Украины подозревается в краже $1,2 млн помощи Запада
NABU/YouTube

Бывший государственный секретарь МИД Украины подозревается в организации схемы расхищения помощи от стран Запада на $1,2 млн (около 93,6 млн рублей). Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своем сайте.

По данным следствия, чиновник убеждал международные структуры направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Впоследствии средства выводили на счета предпринимателей и юридических лиц для обналичивания через конвертационные центры.

В НАБУ добавили, что по делу также проходят бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, советник бывшего министра иностранных дел, действующий дипломатический работник и так далее. Дело расследуется по статьям о мошенничестве, легализации доходов, присвоении и растрате имущества.

Ведомство не называет имен обвиняемых. Однако бюро уточнило, что в совершении преступления подозревается экс госсекретарь МИД, занимавший эту должность в 2020-2024 годах. «Европейская правда» отметила, что в то время пост занимал Александр Баньков.

В июне НАБУ задержало депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Сергея Кузьминых. Причиной этому стали постоянные пропуски заседаний суда по делу о взятке в размере 558 тысяч гривен (менее 1 млн рублей).

Ранее на Украине призвали встроить НАБУ и САП в систему госуправления страны.

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