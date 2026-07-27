Россиянин пытался заживо сжечь жену за пьянство

В Волгоградской области местный житель пытался сжечь жену за пьянство, но испугался за квартиру и потушил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Волжском 21 июля. Мужчина вернулся с работы и застал супругу в состоянии алкогольного опьянения — между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина регулярно злоупотребляет алкоголем.

В ходе конфликта мужчина схватил со стола спиртосодержащую жидкость и облил ею жену, а затем поджег ее зажигалкой. Однако после этого он испугался, что от огня может пострадать квартира, и сам потушил пламя.

На крики женщины прибежал ее сын, который вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами тела — выжить ей удалось лишь благодаря вовремя оказанной помощи врачей.

Супруг пострадавшей полностью признал вину, суд заключил его под стражу. Ему вменяют ч.3 ст.30 п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что калининградец попытался заживо сжечь свою возлюбленную.