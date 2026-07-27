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Общество

Песков рассказал о работе над новыми форматами освещения жизни Путина

Песков: Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни Путина
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что при Путине выросло целое поколение. При этом сегодня есть необходимость в создании новых форматов освещения деятельности российского лидера, которые могли бы осветить «то, что он ежедневно делает для страны».

«Различные интервью, различные стили интервью, различные форматы освещения деятельности президента — это действительно то, над чем мы работаем. О чем я вам говорил, то есть разной возрастной категории нужно по-разному доносить информацию», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что сейчас Кремль пытается диверсифицировать форматы, поскольку в одном и тоже виде невозможно покрыть жизнь президента.

Накануне Путин заявил, что смотрит публикации блогеров, рассказывающих о ходе конфликта между Россией и Украиной. По словам главы государства, он с удовольствием изучает их контент и иногда радуется освещаемой информации.

Ранее журналист выяснил, отдыхают ли «как люди» сотрудники администрации Путина.

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