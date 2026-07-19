В Британии железнодорожники нашли редкую римскую монету

Во время строительства новой железнодорожной линии в Великобритании археологи обнаружили редкую римскую монету и другие артефакты возрастом почти две тысячи лет. Об этом сообщает Fox News.

Находки сделали в графствах Бедфордшир и Кембриджшир, где идет строительство железнодорожной линии между Оксфордом и Кембриджем. Одновременно специалисты проводят археологические раскопки вдоль будущего маршрута.

Одной из самых ценных находок стала монета возрастом около 1740 лет с именем римского императора Караузия — флотоводца, командовавшего римским флотом в проливе Ла-Манш. По данным компании East West Rail, артефакт отлично сохранился, несмотря на то что многие века пролежал под землей.

Руководитель направления по охране исторического наследия East West Rail Майк Корт рассказал, что археологи ожидали найти древние памятники, однако часть открытий оказалась неожиданной. По его словам, геофизические исследования не позволяют заранее обнаружить отдельные предметы, кремационные захоронения и погребения.

Монету нашли не отдельно, а вместе со следами римского поселения и сельскохозяйственной деятельности. Археологи обнаружили ямы, рвы и следы деревянных столбов. Именно в заполнении таких объектов часто встречаются керамика и монеты, которые помогают определить возраст памятника.

Раскопки показали, что найденные объекты относятся к разным эпохам — от железного века до периода римского владычества. Корт отметил, что этот район давно считается богатым археологическими памятниками, а нынешние исследования это подтвердили. По его словам, до завершения проекта специалисты рассчитывают обнаружить объекты, относящиеся к большинству, а возможно, и ко всем периодам истории и доистории Великобритании.

Ранее археологи обнаружили на юге Калининградского залива 59 древних арабских монет.