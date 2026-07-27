Пострадавшие от ВСУ в Белгороде получают продукты и ваучеры на одежду

РКК: пострадавшим из-за атак ВСУ в Белгороде выдают продукты и ваучеры на одежду

Жители Белгорода, пострадавшие в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут получить продуктовые наборы, а также ваучеры на покупку одежды. Об этом сообщили в Белгородском региональном отделении Российского Красного Креста (РКК).

Там заявили, что гуманитарную поддержку пострадавшим от массированных обстрелов в городе оказывают специалисты Белгородского регионального отделения РКК совместно с правительством Белгородской области, экстренными службами и добровольческими организациями.

«Сейчас в пунктах временного размещения организована выдача продуктовых и гигиенических наборов. Те, кто нуждается в одежде, могут получить ваучеры на приобретение одежды», — говорится в публикации.

В нем также сказано, что все пострадавшие могут пройти консультации психологов, которые специализируются на работе с острым стрессом. Для получения помощи гражданам следует обратиться в региональное отделение РКК.

До этого сообщалось, что около 100 мирных жителей, которые пострадали за последнее время в результате атак ВСУ по Белгородской области, находятся в медицинских учреждениях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.