Политолог провел параллель между преступлениями ВОВ и событиями на Донбассе

Политолог Шаповалов назвал СВО правом на жизнь для детей Донбасса

Специальная военная операция направлена не только на защиту жителей Донбасса и Новороссии и обеспечение суверенитета и безопасности России, но и является правом на жизнь для детей Донбасса. Об этом заявил член ОП РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

По его словам, дети получили возможность расти и быть счастливыми, и получать хорошее образование и качественные медицинские услуги, возможности для отдыха, культурного и интеллектуального развития.

«Убийство детей – одно из самых страшных преступлений. Массовое убийство детей – акт террора, направленный на уничтожение будущего. Он является признаком геноцида, то есть, по определению ООН, – стремления уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу», — сказал он.

Шаповалов подчеркнул, что именно такие действия в отношении советских граждан совершал преступный фашистский режим в годы Великой Отечественной войны.

«Именно такие действия были характерны на протяжении многих столетий для европейских колонизаторов в отношении народов Азии, Африки и доколумбовой Америки, а в последние десятилетия их неоднократно совершали американские империалисты, включая массовое убийство в этом году школьниц в Иране», — считает политолог.

По его мнению, украинские власти пошли по стопам своих европейских учителей.

«27 июля 2014 года в результате удара по Горловке было убито 22 мирных жителя, включая 10-месячную девочку Киру Жук и ее маму Кристину, ставшую прообразом Горловской мадонны. Чуть позже тогдашний главарь киевского режима Петр Порошенко откровенно заявил, что дети Донбасса будут сидеть по подвалам, а комик Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса «мразью». С тех пор ужасающий список детей Донбасса – жертв киевских преступников, к сожалению, постоянно пополнялся», — сказал он.

Шаповалов считает, что удары по детским объектам не являются случайными. В пример он привел удар по колледжу в Старобельске.

«Киевский режим несет смерть и разрушение. Россия – восстанавливает и созидает. Там, куда пришла российская армия, – начинается восстановление жилья и инфраструктуры, строительство школ и больниц, объектов культуры и спорта, создание условий для светлого будущего нынешнего поколения юных жителей Донбасса», — заявил политолог.