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Общество

В Греции человек не выжил при взрыве на производстве уксуса

Proto Thema: человек не выжил при взрыве на производстве уксуса на Пелопоннесе
Thanasis F/Shutterstock/FOTODOM

На греческом острове Пелопоннес произошел взрыв на фабрике по производству и упаковке уксуса, в результате которого один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила газета Proto Thema.

По данным журналистов, после взрыва на предприятии в селе Эксамилия начался пожар. В его ликвидации задействовали 35 пожарных и 11 машин. В настоящее время огонь взят под контроль, следует из материала.

Издание отметило, что внутри фабрики обнаружили человека. Еще пять рабочих и водитель не пострадали. Полиция расследует инцидент.

9 июля несколько человек пострадали в результате пожара на промышленном объекте в греческом городе Аспропиргос. Огонь возник в помещении, где хранились легковоспламеняющиеся запчасти для автомобилей. Пламя быстро распространилось и перекинулось на соседние здания, а именно склад и автомастерскую. В результате пострадали 11 человек, трое из которых были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее на заводе в Катаре прогремел взрыв.

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