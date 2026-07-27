Девушка сорвалась с моста, пытаясь сделать селфи в Карелии

В Карелии девушка решила сделать селфи на мосту и сорвалась с него. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 20 июля на Комсомольском проспекте в городе Петрозаводске. Девушка решила сфотографироваться, стоя на мосту, но вдруг сорвалась с него и полетела вниз. При этом телефон остался у нее в руке.

На устройстве был всего 1% заряда, однако пострадавшая успела позвонить сестре и рассказать, что произошло. Та связалась с молодым человеком, который прибежал к мосту и вызвал скорую с пожарными.

Спасатели помогли медикам транспортировать пострадавшую на жестких носилках с наложением шейного воротника. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик пропал после прыжка с моста в реку в Башкирии.