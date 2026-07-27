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Общество

Мужчина избил сожительницу за просьбу поставить будильник

Weirdkaya: малазийка попросила бойфренда поставить будильник и была избита
WeirdKaya

В Малайзии бойфренд избил подругу за просьбу поставить будильник, пишет Weirdkaya.

По словам женщины, вечером она с бойфрендом вернулась домой после ужина. Пара собиралась на следующий день отправиться в аквапарк, поэтому малайзийка напомнила мужчине поставить будильник. Как утверждает потерпевшая, после этого сожитель стал агрессивным.

Женщина рассказала суду, что партнер разбил ее очки, дергал за волосы и наносил удары по лицу и голове. По ее словам, он также бил ее головой о пол, ударил настольной лампой и бросил в нее стул.

Когда потерпевшая попыталась добраться до выхода, мужчина, как утверждается, взял на кухне нож и нанес ей несколько порезов в области головы и шеи. В какой-то момент женщине удалось выбежать из квартиры. В крови она стала стучаться к соседям. Один из них впустил ее и впоследствии отвез в больницу.

Малазийка заявила, что получила многочисленные травмы головы, лица, шеи, рук и ног. Из-за кровоизлияния в левый глаз зрение оставалось нарушенным около двух месяцев. По ее словам, восстановление заняло несколько месяцев, в течение которых она не могла полноценно работать.

Мужчина, в свою очередь, еще до обращения женщины в полицию подал собственное заявление, утверждая, что первой напала она. Пострадавшая это отрицает и настаивает, что лишь пыталась защититься.

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