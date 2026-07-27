Инвестор из России подал на банкротство международного депозитария Euroclear

Частный инвестор из Санкт-Петербурга Илья Петров потребовал признать несостоятельным Euroclear Bank. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Организация входит в международную финансовую группу, специализирующуюся на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Заявление поступило в арбитражный суд Москвы 23 июля и пока не принято к производству.

В апреле вступило в силу решение суда, по которому международный депозитарий должен перечислить Илье Петрову купонный доход в размере 2437,5 долларов США по еврооблигациям Marex Financial. Инвестор перестал получать выплаты после того как один из российских банков, в котором у него открыт счет, в 2022 году попал под американские санкции, и Euroclear Bank «в одностороннем порядке и без предварительного уведомления» прекратил все операции.

«Принятые санкционные ограничения, которые препятствуют перечислению денежных средств в пользу резидентов Российской Федерации, ограничивают их права собственности, противоречат основополагающим принципам, которые предусмотрены в Конституции Российской Федерации», — отмечается в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако деньги Илья Петров до сих пор не получил и поэтому потребовал банкротства депозитария, который хранит его ценные бумаги.

Ранее суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 млрд евро.