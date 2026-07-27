Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Инвестор из России подал на банкротство международного депозитария Euroclear

Российский инвестор потребовал признать банкротом депозитарий Euroclear
Shutterstock

Частный инвестор из Санкт-Петербурга Илья Петров потребовал признать несостоятельным Euroclear Bank. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Организация входит в международную финансовую группу, специализирующуюся на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Заявление поступило в арбитражный суд Москвы 23 июля и пока не принято к производству.

В апреле вступило в силу решение суда, по которому международный депозитарий должен перечислить Илье Петрову купонный доход в размере 2437,5 долларов США по еврооблигациям Marex Financial. Инвестор перестал получать выплаты после того как один из российских банков, в котором у него открыт счет, в 2022 году попал под американские санкции, и Euroclear Bank «в одностороннем порядке и без предварительного уведомления» прекратил все операции.

«Принятые санкционные ограничения, которые препятствуют перечислению денежных средств в пользу резидентов Российской Федерации, ограничивают их права собственности, противоречат основополагающим принципам, которые предусмотрены в Конституции Российской Федерации», — отмечается в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако деньги Илья Петров до сих пор не получил и поэтому потребовал банкротства депозитария, который хранит его ценные бумаги.

Ранее суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 млрд евро.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!