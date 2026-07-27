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Школьницу завалило песком в карьере в Нижнем Тагиле, ее ищут уже три дня

e1.ru: в Нижнем Тагиле три дня ищут школьницу, которую завалило песком в карьере
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В Нижнем Тагиле уже три дня ищут 13-летнюю девочку, которую завалило песком в карьере. О случившемся со ссылкой на очевидцев сообщает e1.ru.

Все случилось 24 июля на Лебяжинском карьере. Стояла жара, на берегу отдыхало много подростков. Компания юношей заметила трещину и начала пинать ее ногами — в этот момент на краю стояла шестиклассница. Подруга крикнула ей отойти, испугавшись обрушения, и карьер действительно стал разваливаться Девочка упала в воду с десятиметровой высоты и ее тут же завалило песком.

Подростки закричали и бросились на помощь, люди стали копать песок, но так и не смогли найти ребенка. Прибывшие на место спасатели также не смогли достать девочку. На данный момент ее ищут уже три дня.

Друзья и близкие девочки возвели на берегу стихийный мемориал. Туда принесли игрушки, цветы и фото.

Ранее сообщалось, что отдыхающие спасли 12-летнего мальчика на пляже в Воронеже.

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