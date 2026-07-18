Отдыхающие спасли тонувшего 12-летнего мальчика на пляже в Воронеже

В Воронеже спасли ребенка, который заплыл на середину реки и едва не утонул

В Воронеже на пляже в микрорайоне Боровое отдыхающие спасли 12-летнего подростка, который едва не утонул, заплыв на середину реки. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

По словам очевидцев, мальчик плохо держался на воде, но, несмотря на это, поплыл к середине реки вместе с другом. В какой-то момент мальчик наглотался воды и начал тонуть, отдыхавшие на берегу мужчины бросились к нему на помощь и успели вовремя достать из воды.

Подробности о состоянии школьника неизвестны.

До этого калининградец дважды спас 17-летнюю девушку, которая едва не утонула в карьере. Он заметил в водоеме темный силуэт и вытащил девушку на берег. Однако спустя примерно 20 минут пострадавшая снова направилась к воде. Тогда мужчина вновь заметил ее у кромки карьера, крикнул людям рядом и вместе с женщиной на сапборде удержал девушку, не дав ей зайти глубже.

Ранее в Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч.