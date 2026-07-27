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Общество

«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения после четырех дней молчания

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир «Тиброхит», «Анархистка» и «Адоглет»
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир три сообщения после четырех дней молчания. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

По данным канала, первое сообщение прозвучало в 10:51 мск. Радиостанция передала в эфир слово «адоглет». В 11:38 зафиксировали второй сигнал — слово «анархистка». В 15:32 прозвучало третье за день сообщение. В эфир вышло слово «тиброхит».

17 июля в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово, связанное с пони и лугами. В эфир передали «плугопони». Значение этого слова неизвестно.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» ожила на фоне новостей из Киева о перестановке во власти.

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