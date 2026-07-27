Нарколог объяснила, можно ли пить шампанское по утрам

Соцсети превратили бокал шампанского за завтраком в символ красивой жизни и элемент эстетики. Но это не означает, что утренний бокал безвреден, рассказала «Газете.Ru» Марина Алексеева, главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог.

«Если человек отдыхает и один раз позволяет себе игристое, это не говорит о развитии зависимости, — поясняет Алексеева. — Врачей настораживает другое: когда алкоголь становится обязательным элементом хорошего начала дня».

В последние годы красивый образ жизни все чаще романтизирует употребление алкоголя. Люди перестают воспринимать шампанское как алкогольный напиток, видя в нем атрибут отдыха, успешности и благополучия. Постепенно стирается граница между праздником и обычным днем.

«Опасность соцсетей не в том, что они показывают шампанское. Они формируют ощущение нормы. Когда человек ежедневно видит красивые кадры с алкоголем, мозг воспринимает такой сценарий как естественный», — предупреждает специалист.

Алексеева обращает внимание не на количество выпитого, а на мотив.

«Очень важно честно ответить себе на вопрос: зачем я сейчас хочу выпить? Если ответ — «потому что праздник» — это одна ситуация. Но если алкоголь нужен, чтобы расслабиться, снять тревогу или сделать утро лучше — это уже совсем другой разговор», — говорит врач.

Изменение функции алкоголя считается первым тревожным сигналом. Пока спиртное остается атрибутом особых событий, риск низкий. Но когда оно становится эмоциональным помощником, формируется новая модель поведения.

«Наш мозг быстро запоминает простые способы получения удовольствия. Со временем он сам предлагает привычное решение: хочешь почувствовать себя лучше — выпей», — рассказывает Алексеева.

Зависимость почти никогда не начинается с тяжелых запоев. Она развивается постепенно, незаметно. Сначала алкоголь сопровождает отпуск, затем выходные, потом становится частью домашних завтраков.

«Самая опасная мысль: «Это всего один бокал». Именно так человек перестает замечать, что алкоголь появляется там, где раньше был не нужен», — подчеркивает специалист.

Опасность представляет не только регулярность, но и эмоциональная зависимость от ритуала. Красивый бокал, ресторан, вид на море — все это начинает ассоциироваться с обязательным присутствием алкоголя.

Лучший способ проверить себя — представить ту же ситуацию без алкоголя. Если удовольствие никуда не исчезает — поводов для беспокойства нет. Если настроение зависит от того, будет ли на столе алкоголь — стоит задуматься.

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