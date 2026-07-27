Аналитики зафиксировали рост спроса на операторов дронов с зарплатами до 200 тыс. рублей

Доход операторов БПЛА на гражданском рынке может достигать 200 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата квалифицированных специалистов — 80–120 тыс. рублей. Для входа в профессию не всегда требуется высшее образование — важнее технические навыки, практический опыт и понимание отрасли. Об этом говорится в исследовании аутсорсинговой компании Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Беспилотники стали частью гражданской экономики: они используются в строительстве, сельском хозяйстве, геодезии, логистике и медиа.

«В условиях дефицита кадров и развития технологий через 10–30 лет один оператор сможет управлять группой из пяти — десяти беспилотных машин одновременно», — отмечает Роман Игнатьев, директор по развитию Mega-Personal.

Экосистема профессий вокруг БПЛА:

— Оператор БПЛА — управление, планирование маршрутов, выполнение задач. Зарплата: 80–120 тыс. рублей, на сложных проектах — до 200 тыс.

— Техник-эксплуатант БПЛА — обслуживание, диагностика, настройка оборудования. Зарплата: 70–150 тыс. рублей.

— Инженер-конструктор БПЛА — разработка и испытания беспилотных систем. Зарплата: 150–200 тыс. рублей.

— Аналитик данных БПЛА — обработка материалов аэросъемки, создание моделей. Зарплата: 80–180 тыс. рублей.

— Специалист по безопасности и праву в сфере БПЛА — нормативные требования и правила эксплуатации.

Рынок уходит от представления о дроне как об отдельном устройстве, указывают аналитики. Работодателям сегодня нужны специалисты, совмещающие навыки управления техникой с экспертизой в конкретной отрасли — строительстве, сельском хозяйстве, геодезии или промышленности.

«Гражданское применение беспилотников упирается не только в операторов, но и в инфраструктуру координации — без нее несколько машин на одной площадке создают риски», — отмечает Михаил Виницкий, основатель стартапа Versta.

Получить профессию можно через колледжи, вузы и специализированные программы. Наиболее востребованы специалисты на стыке компетенций — оператор дрона с опытом в агросекторе или строительстве, отмечают эксперты.

В ближайшие годы спрос будет расти не только на операторов, но и на инженеров, аналитиков и разработчиков, способных внедрять беспилотные решения в разные отрасли, говорится в исследовании.

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